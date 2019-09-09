Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğru adımlar atıldığında arzu edilen neticelere ulaşılabiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğru adımlar atıldığında arzu edilen neticelere ulaşılabiliyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasında düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Programına katılarak konuşma yaptı.

09.09.2019 12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasında düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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