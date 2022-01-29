Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün...
AA, Barış Gündoğan - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz."
AA / Barış Gündoğan - Politika