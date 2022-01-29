Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün...

AA, Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Doğalgaz, Tuz Gölü, Politika, Haber

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