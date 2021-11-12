Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'...
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması' kurulmasını teklif ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması' kurulmasını teklif ediyoruz"
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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