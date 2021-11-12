Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'...

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması' kurulmasını teklif ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması' kurulmasını teklif ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz"

 Türk Konseyi liderleri cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki camide kıldı

Türk Konseyi liderleri cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki camide kıldı

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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