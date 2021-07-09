Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik girişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılandı.

Erdoğan, ziyarette Vali Karaloğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan'a beraberindeki heyet üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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