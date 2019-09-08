Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır HDP'nin önündeki anneler ağlıyor.
Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Tolu açılış kurdelesinin kesilmesi MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti.
08.09.2019 19:00
Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Tolu açılış kurdelesinin kesilmesi MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. (7)
Kaynak: AA