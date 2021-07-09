Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından geldiği Diyarbakır'da bir dizi temas ve incelemelerini tamamladıktan sonra kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından geldiği Diyarbakır'da bir dizi temas ve incelemelerini tamamladıktan sonra kentten ayrıldı.

Ankara'dan uçakla sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristler tarafından yakılan ve devletin yeniden onarıp hizmete açtığı Kurşunlu Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde AK Parti İl Danışma Toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, evlatları HDP desteği ile terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret edip, anne ve babalarla bir süre görüştü. Görüşmenin ardından valilik önünde toplu açılış törenine katılan Erdoğan halka seslendikten sonra Sur ilçesinde bulunan iç kalede gençlerle bir araya geldi. Gençlerle bir süre görüşen Erdoğan daha sonra uçakla Ankara'ya hareket etti.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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