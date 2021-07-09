Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geldi.

Ankara'dan uçakla Diyarbakır'a gelen Erdoğan teröristler tarafından yakılan ve devletin yeniden onarıp hizmete açtığı Kurşunlu Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde AK Parti İl Danışma Toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, evlatları HDP desteği ile terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret edip, anne ve babalarla bir süre görüşecek. Görüşmenin ardından valilik önünde toplu açılışa katılacak olan Erdoğan'ın halka sesleneceği ve Sur ilçesinde bulunan iç kalede gençlerle bir araya geldikten sonra Ankara'ya dönmesi bekleniyor. - DİYARBAKIR

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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