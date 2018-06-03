Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "16 yıllık mücadelemizin en büyük kaybedenleri bölücülerdir, FETÖ'cülerdir, fitnecilerdir, milletin sırtına kene gibi yapışan tefecilerdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kanaat önderleriyle TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Erdoğan, "İddiayla söylüyorum, 16 senede bu ülkede darbeciler, teröristler, terör seviciler dışında hareket alanı kısıtlanan hiç kimse yoktur. 16 yıl öncesine göre Türkiye'de millet, devlet ve demokrasi düşmanları dışında hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmamıştır. 16 yıllık mücadelemizin en büyük kaybedenleri bölücülerdir, FETÖ'cülerdir, fitnecilerdir, milletin sırtına kene gibi yapışan tefecilerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarları döneminde herkesin özgürlüklerinin alabildiğine genişlediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ortalığı ayağa kaldıranlara Allah aşkına şöyle bir bakın. Yurt içinde ve yurt dışında sürekli demokrasimize kara çalmaya çalışanları şöyle bir gözden geçirin. Sadece imtiyazı elinden alınan seçkinleri göreceksiniz. Sadece çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden para kazanmaya çalışmış ve alışmış rantçıları göreceksiniz. Sadece Diyarbakır sokaklarında top koşturan çocukları, annelerinden koparıp dağa kaçıran terör baronlarını göreceksiniz. Sadece camiye giden imamın, rızkının peşindeki esnafın, pırıl pırıl dimağları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin kanını döken canileri göreceksiniz. Sadece 15 Temmuz gecesi, insanlarımızı vahşice katleden FETÖ'cü hainleri göreceksiniz. Sadece Kobani bahanesiyle 53 vatandaşımızın ölümüne neden olan siyasetçi kılıklı, provokatörleri göreceksiniz.

Sadece 28 Şubat döneminde imam hatipleri kapatan, dini kurumlarımızın kapısına kilit vuran, kızlarımızı üniversiteye sokmayan faşistleri göreceksiniz. Sadece tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu, bu aziz milleti, 'takunyalı, makarnacı, kömürcü, irticacı' diye aşağılayan kibir abidelerini göreceksiniz. Sadece baskı, zulüm ve dayatmayla milleti hizaya sokmaya çalışan jakobenleri göreceksiniz. Evet, eski Türkiye'nin artıkları dışında AK Parti iktidarlarından rahatsız olan, hazımsızlık duyan hiç kimse yoktur. Biz bugüne kadar aydın, sanatçı, gazeteci, siyasetçi, akademisyen görünümlü bu mankurtlar topluluğunu asla dikkate almadık. Ne yaptıysak, hangi başarıya imza attıysak, bunlara rağmen yaptık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz."

Dünyada mükemmel diye bir şey olmadığını, statik olan ve değişime direnenin kaybetmeye mahkum olduğu gerçeğini gayet iyi bildiklerini söyleyen Erdoğan, dünyanın sürekli geliştiğini, değiştiğini, yeni bir biçim kazandığını anlattı.

"Bu dava hepimizin davası"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişen dünya ile beraber şartlar ve taleplerin de değiştiğini, Türkiye'nin geliştikçe, dünyaya açıldıkça, vatandaşlarına sağladığı hak ve imkanlar noktasında çıtayı yükselttikçe insanların beklentilerinin de arttığını dile getirdi.

16 yıldır hiçbir zaman milletin taleplerine kulak tıkamadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hangi reformu yaparsak yapalım, kendimizi asla mükemmel bir noktada görmedik. Hep daha iyisini, daha güzelini, daha kalitelisini yapmayı hedefledik. İnşallah yeni dönemde de mevcut kazanımlarımızdan asla taviz vermeden başta siz kardeşlerim olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerinin taleplerini karşılamayı sürdüreceğiz. Fakat 20 günümüz var. Bu 20 günde bölgenin siz kanaat önderlerinden destek bekliyoruz, yardım bekliyoruz. Bu dava hepimizin davası. Bu davaya hep birlikte omuz verirsek netice alırız, vermezsek kusura bakmayın, bedelini de hep birlikte öderiz.

Demokrasi standartlarımızı çok daha yukarılara taşıyacağız. Güç birliği yaparak, soframızdaki ekmeği daha da büyüteceğiz. Ülkemizi, ekonomide, ticarette, yatırımlarda, turizm ve alt yapıda çok daha ileriye götüreceğiz. Biz yapıyoruz, onlar yıkıyor. Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var. 'Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür, kalır eser.' İşte bu yakılan, yıkılan Diyarbakır'ı bizler yeniden ayağa kaldırdık mı, inşaa ettik mi, ihya ettik mi? Eserler ortada. Unutmayın marifet iltifata tabidir. İltifatı olmayan marifet zayidir."

"Tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt, Türkmen, Arap ayrımı yapmadan bölgedeki tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmaya devam edeceklerini bildirerek, "Bizi bölmeye çalışanlara inat, kardeşliğimizi perçinleyecek, saflarımızı sıklaştıracak, birbirimize çok daha kenetleneceğiz. Sizlerin duası ve desteğiyle de hiç kimsenin devletimizi girdiği bu yoldan saptırmasına asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

"CHP zihniyetinin bu ülkeyi tekrar eski baskıcı, anti demokratik günlerine geri döndürmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP ile kol kola yürüyen, bölücü örgütün siyasi uzantılarının sizlerin ismini istismar etmesine kesinlikle fırsat tanımayacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, 24 Haziran'da Diyarbakırlıların, Türkiye, millet ve Diyarbakır için en güzel kararı vereceğine inandığını kaydetti.

Ülkenin tüm kritik aşamalarında Diyarbakırlılarla istişare ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir dönemin arefesinde olduklarını, Diyarbakırlıların çok güçlü desteğine ihtiyaç duyduğunu, hayır dualarını almak istediğini söyledi.

(Bitti)