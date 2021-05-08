Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftarda buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftarda buluştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü'nde iftar yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan