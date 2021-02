Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı (3)

'YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'

Kongrede söz alan Türkiye'nin son başbakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kadın kollarının seçimlerdeki başarısına değindi. Başarıların altında kadın partililerin imzası bulunduğunu ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu hafta kongreleri, İstanbul kongresi ile tamamlıyoruz. Böylece gençler, 2023'e giden yolda AK kadroları, yeni bir heyecanla inandığımız yolda emin adımlarla geleceğe hazırlıyoruz. AK kadınlar bugünlere kadar 15 seçimde destan yazdınız. En büyük başarının altında sizin imzanız var. 2023'te Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmeye hazır mıyız? Gençler, 2023- 2024 yolcuğuna hazır mısınız? İzmir olarak yeni bir destan yazacak mıyız? İşte bu kadar. İzmir son aylarda önemli üzüntüler yaşadı. İzmir'de deprem oldu, sel felaketi, hortumlar oldu. Acılarımızı hep beraber paylaştık, azalttık. Yine zor günlerde İzmir'in yanında Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz vardı. Depremden 3 ay geçti bugün Cumhurbaşkanımızın katılımıyla depremde yuvalarını kaybedenler için temel atıyoruz, yaralar sarılır ama yok olan canlar geri gelmez, depremde hayatını kaybeden bütün hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

'ALÇAKLARA HAK ETTİKLERİ DERSİ VERECEĞİZ'

Binali Yıldırım, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Terör konusunda ise emperyal güçlerin oyuncağı olan terör örgütünün alçakça bir cinayetine şahit olduk. Terörle kola kola yürüyenlerin foyaları ortaya çıktı. Türkiye'de vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Alçaklara hak ettikleri dersi vereceğiz. Yıllar yılı Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizi yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik ama dedik ki 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

'2023'E, 2024'E HAZIR MISINIZ? DURMAK YOK YOLA DEVAM'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gittiğim her il kongresinde helalleşme ile başlıyorum. Bugün bizim düğün günümüz ama aynı zamanda helalleşme günümüz. Her il kongresinde bu sözleri söylerken hafızamda İzmir'in AK Parti neferleri olmuştur. 20 seneyi geride bıraktık. 18 seneyi iktidar olarak geride bıraktık. 15 seçim kazandık darbe teşebbüsüne karşı durduk. Bir kez olsun, acaba demeyen, 20 sene boyunca sokak sokak, cadde cadde, 'Evimde yemeğim yok' demeyip, hane hane gezenlerden Allah razı olsun. 2023- 2024'te zafer kazanmaya var mıyız?" dedi.AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise 2023 ve 2024 hedeflerini anlattı. Sürekli, "Bugün bize muhteşem bir gün yaşatıyorsunuz. Bugün İzmir'in düğünü. Sizlerle her zaman her yerde beraberiz. Gece gündüz demeden, pandemi, sel deprem demeden biriz, beraberiz, güçlüyüz, hep birlikte İzmir'iz, hep birlikte Türkiye'yiz, önemli bir sürecin başlangıcındayız. 'Kerem Ali, git İzmir'e 2023- 2024 hazırlıklarını yap demişti. Emirlerini hemen yerine getirdik, kollarımızı sıvadık. 22 aydır gece günüz demeden çalıştık. Durmadan da çalışacağız. Hedeflerimiz büyük. 2023'te yapılacak seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı olarak burada en yüksek oyla birinci yapacağız. Birinci parti olacağız. Bu bize işaret fişeği olacağı, ardından süremiz kısa 2024 başta büyükşehir olmak üzere birçok ilçeyi AK Parti, Cumhur İttifakı kazanacak. 2023'e, 2024'e hazır mısınız? Durmak yok yola devam" dedi.

'BUNU ÇÖZERSE AK PARTİ ÇÖZER'

Mevcut İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin ardından kürsüye çıkan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi de "İzmir tarihçilerin de dediği gibi gök kubbe altında yaratılmış en güzel topraklar, Anadolu'nun incisi, Türkiye'nin göz bebeği. Çıktığımız bu yolda sizlerle beraber İzmir'i Türkiye'ye kazandıracak mıyız? İzmir Türkiye için lazım. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı hizmetkar belediyecilik maalesef İzmir'de tam karşılığını bulamadı. İzmir'e hizmetkar olacak AK Belediyecilik gelecek mi o zeybek Konak Meydanı'nda oynanacak mı? İzmir hizmetlerle tanışacak, 2023'te Cumhur İttifakı olarak birinci geldiği şehir olacak. 2024'te önce büyükşehir ve ilçelerimizde AK Hizmet Belediyeciliği ile tanışacak. '2019 belediye seçimlerinde bunlar bugüne kadar bir şey yapmadı' dedim, 'Yapmayacaklar' dedim 2 yıl geçti, taş üstüne taş koydular mı, dertlerine çare oldular mı? Türkiye'nin her yerine yağmur yağmıyor mu, neden her yağmurda İzmir çamur deryasına dönüyor. Bunu çözerse AK Parti çözer. Biz gönüller yapacağız, kardeşçe hizmetkar olacağız" diye konuştu.

