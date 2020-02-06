Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ziyaretten görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.
06.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:45
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
Ziyaretten görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.
Kaynak: AA