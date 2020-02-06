Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ziyaretten görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

06.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

Ziyaretten görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler