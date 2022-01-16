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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Kasımpaşa'daki Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Kasımpaşa'daki Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Kasımpaşa'ya gitti. Burada Divanhane Binası'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden de bilgi aldı. Erdoğan'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.


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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Kasımpaşa'daki Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu.

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