CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİVANHANE BİNASI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Kasımpaşa'daki Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Kasımpaşa'daki Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 25.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Kasımpaşa'ya gitti. Burada Divanhane Binası'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden de bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.