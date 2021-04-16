CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ, DENDİAS'A HADDİNİ BİLDİRDİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ, DENDİAS'A HADDİNİ BİLDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi" dedi.

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İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın görüşmesinin ardından yaşananlara ilişkin soru üzerine, "Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi" diye cevap verdi. Erdoğan, "Hala başmüftüyü kalkıp kendiniz atıyorsunuz. Oradaki başmüftüyü atama hakkınız Lozan'a göre yok. Biz patriği atamıyoruz" ifadesini kullandı.

Kanal İstanbul sorusu üzerine Erdoğan, "İlk etapta planlanan 6 tane köprü, bunun 7 olma durumu da var. Şu anda projelendirmede bu adımlar atıldı" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ, DENDİAS'A HADDİNİ BİLDİRDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ, DENDİAS'A HADDİNİ BİLDİRDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ, DENDİAS'A HADDİNİ BİLDİRDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ, DENDİAS'A HADDİNİ BİLDİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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