Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışarıya çıkma zorunda olan vatandaşlarımız yarından itibaren pazar yerleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışarıya çıkma zorunda olan vatandaşlarımız yarından itibaren pazar yerleri marketler gibi insanların toplu şekilde bulundu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışarıya çıkma zorunda olan vatandaşlarımız yarından itibaren pazar yerleri marketler gibi insanların toplu şekilde bulundu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalıştığı yerlerde benzer tedbirler alınacaktır. Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri sürdüreceğiz." - İSTANBUL Kaynak: İHA