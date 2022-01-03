Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış ticaret açığımız önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış ticaret açığımız önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,1'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış ticaret açığımız önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,1'e yükseldi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik."
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz.
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İhracat hedefi) 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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