Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diplomasimizi özellikle bürokratik oligarşinin engelleme teşebbüslerine rağmen millileştirdik." - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diplomasimizi özellikle bürokratik oligarşinin engelleme teşebbüslerine rağmen millileştirdik."

AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diplomasimizi özellikle bürokratik oligarşinin engelleme teşebbüslerine rağmen millileştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diplomasimizi özellikle bürokratik oligarşinin engelleme teşebbüslerine rağmen millileştirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün 27 Mayıs'a giden yolu yalan ve provokasyonlarıyla döşeyenler, bugün de aynısını çok daha pervasız bir şekilde yapmak için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 27 Mayıs'a giden yolu yalan ve provokasyonlarıyla döşeyenler, bugün de aynısını çok daha pervasız bir şekilde yapmak için...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için koştururken karşımızdakiler enerjilerini Türkiye'yi paçasından...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için koştururken karşımızdakiler enerjilerini Türkiye'yi paçasından...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizle sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde 28 Şubat döneminin enkazını ortadan kaldırmanın yanı sıra ülkemize çağ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde 28 Şubat döneminin enkazını ortadan kaldırmanın yanı sıra ülkemize çağ...

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title