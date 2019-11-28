Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla düzenlediği "6. Din Şurası" kapanış programına katıldı.
28.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:02
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla düzenlediği "6. Din Şurası" kapanış programına katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara...