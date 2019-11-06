06.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır."

Kaynak: AA