Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar bir nesil inşallah sizin elinizde yetişecek"

06.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:58

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden ve katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır."

Kaynak: AA