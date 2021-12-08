Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din görevlilerimize yönelik itibar suikastı moralinizi bozmasın

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Medyada, özellikle de sosyal medyada sıkça karşılaştığımız; din görevlilerimize yönelik, yalan, iftira, çarpıtma, itibar suikastı amacı taşıyan kampanyaların asla moralinizi bozmamasını istiyorum. Sizlerin görevi, günlük tartışmaların, özellikle de provokatif niyetle yürütülen saldırıların çok üzerindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '40'ıncı İl Müftüleri İstişare Toplantısı' nedeniyle Ankara'ya gelen il müftülerini kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yürütülen her görevi özellikle de müftülük vazifesini herhangi bir devlet memurluğu gibi görmediklerini söyledi. Erdoğan, "Diğer kamu görevlileri vazifelerini ihmal ettiklerinde veya yanlış yaptıklarında bunun bir telafisi olur. Ama Diyanet mensupları, imamlarımız, müftülerimiz vazifelerini hakkıyla yerine getirmediklerinde Allah göstermesin koskoca bir milletin bu dünyası da öteki dünyası da berbat olabilir. Dolayısıyla bu işin kıymeti ne makamla, ne mevkiyle, ne parayla, ne şöhretle ölçülür. İslam'ın 1443 yıllık birikimini yeni nesillere aktarma sorumluluğunu üstlenmiş kadrolar olarak zor; ama bir o kadar da şerefli bir göreviniz var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı durumun Avrupa başta olmak üzere Türklerin yoğun olarak yaşadığı yurt dışındaki yerler için de geçerli olduğunu söyleyerek, "Bu bakımdan caminin sosyal rolünü güçlendirecek çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Din görevlilerimizin işi sadece namaz kıldırmak, cenaze kaldırmak, Mevlit okutmak değildir. Asıl sorumluluğumuz insanların kalbini ve zihnini Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle, imanımızın esaslarıyla aydınlatmaktır, zenginleştirmektir. Peygamberlerin varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimizin gayretleri ile inşallah bunu başaracağımıza inanıyorum. Kimi cahil, kimi gafil, kimi hain birilerinin insanlarımızın zihnini bulandırmasına, gönlünü çelmesine, tertemiz duygularını istismar etmesine de ancak bu şekilde engel olabiliriz" dedi.

İşe ne ile gidiyorsunuz? — Haberler (@Haberler) December 8, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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