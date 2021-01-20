Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız"

20.01.2021 19:42 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:48

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.(3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok alandaki sıkıntıların temelinde dil vardır. Dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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