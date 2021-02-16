Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilimiz güç kaybettiği sürece, siyasi sınırlarımızın da ortak kültür ve medeniyetimizin de haritalarda yalnızca bir çizgiden...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilimiz güç kaybettiği sürece, siyasi sınırlarımızın da ortak kültür ve medeniyetimizin de haritalarda yalnızca bir çizgiden...

16.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilimiz güç kaybettiği sürece, siyasi sınırlarımızın da ortak kültür ve medeniyetimizin de haritalarda yalnızca bir çizgiden ibaret kalmasına mani olamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilimiz güç kaybettiği sürece, siyasi sınırlarımızın da ortak kültür ve medeniyetimizin de haritalarda yalnızca bir çizgiden ibaret kalmasına mani olamayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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