Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilimiz güç kaybettiği sürece, siyasi sınırlarımızın da ortak kültür ve medeniyetimizin de haritalarda yalnızca bir çizgiden...
16.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilimiz güç kaybettiği sürece, siyasi sınırlarımızın da ortak kültür ve medeniyetimizin de haritalarda yalnızca bir çizgiden ibaret kalmasına mani olamayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilimiz güç kaybettiği sürece, siyasi sınırlarımızın da ortak kültür ve medeniyetimizin de haritalarda yalnızca bir çizgiden ibaret kalmasına mani olamayız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık