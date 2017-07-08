Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilerim Bu Toplantı, Terörün, Dini, Dili ve Irkı Olmaksızın Hepimizi Hedef...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilerim bu toplantı, terörün, dini, dili ve ırkı olmaksızın hepimizi hedef aldığının kabul edilmesi bakımından bir kırılma noktası olur. Yine ümit ederim ki yeni acılar yaşanmadan terörü ve terörizmin finansmanını engellemede başarıya ulaşabiliriz."