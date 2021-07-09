Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz yol yürüyor, gayret gösteriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz yol yürüyor, gayret gösteriyoruz. Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütlerine değil Rabbimizin takdirine, halka yaslıyoruz. Biz gücümüzü 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz"

"2023'e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor. CHP nefret söylemleri ile kirli planlara alet oluyor. Organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarından medet ummaya başladılar"

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı