Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri