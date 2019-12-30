Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama 'Devrin Otomobili'nin önünün...
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık."
Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir."
Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler."