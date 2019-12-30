: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama 'Devrin Otomobili'nin önünün...

30.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:03

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık."

Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir."

Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler."

Kaynak: AA

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