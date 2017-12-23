Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletten Gelen Parayı Kandil'e Gönderenlerle Bizim Yürüyecek Yolumuz...
- AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.
- AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletvekili dokunulmazlığını teröristlere kalkan olmak için kullanan, belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey bulunmadığı açıktır. Devletten gelen parayı Kandil'e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yoktur."