Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletten Gelen Parayı Kandil'e Gönderenlerle Bizim Yürüyecek Yolumuz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletten Gelen Parayı Kandil'e Gönderenlerle Bizim Yürüyecek Yolumuz...

- AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

- AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletvekili dokunulmazlığını teröristlere kalkan olmak için kullanan, belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey bulunmadığı açıktır. Devletten gelen parayı Kandil'e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yoktur."

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