Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin, ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin, ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır.
01.09.2019 12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin, ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır."
Kaynak: AA