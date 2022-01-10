Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına koyması şarttır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına koyması şarttır."
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle hem kendi evlatlarımıza hem de gönül coğrafyamızdan gençlere...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdeolojik saplantılar veya başka sebeplerle kız çocuklarımız ile okulları arasına yeni duvarların örülmesine kesinlikle izin...
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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