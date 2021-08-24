Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak."
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan