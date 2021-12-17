Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanlarını Dolmabahçe Sarayındaki verdikleri akşam yemeğinde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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