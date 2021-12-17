Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanlarını Dolmabahçe Sarayındaki verdikleri akşam yemeğinde ağırladı.