Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanlarını Dolmabahçe Sarayındaki verdikleri akşam yemeğinde ağırladı.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi' katılımcıları onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" katılımcıları onuruna yemek

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title