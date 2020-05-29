Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen, öz güveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir.
29.05.2020 21:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen, öz güveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir."
Kaynak: AA