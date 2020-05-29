Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen, öz güveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
29.05.2020 21:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen, öz güveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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