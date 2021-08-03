Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki merkezde, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla yangın bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti - Haberler
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