Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki evine sivil plakalı bir araçla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri'nin evinde yaklaşık 35 dakika kaldı. Erdoğan, Bahçeli ile görüştükten sonra yine aynı araçla evden ayrıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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