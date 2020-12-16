Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz"

16.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:37

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu. (1)

Erdoğan: "Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize, sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz."

Erdoğan: "Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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