Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını objektif bir anlayışla yeniden yazdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını objektif bir anlayışla yeniden yazdık"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.

09.09.2019 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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