Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını objektif bir anlayışla yeniden yazdık"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.
09.09.2019 14:51
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.
Kaynak: AA