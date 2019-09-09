09.09.2019 13:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık. Milletimizin inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizledik."

Kaynak: AA