Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık.
09.09.2019 13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık. Milletimizin inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizledik."
Kaynak: AA