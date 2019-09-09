Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık.

09.09.2019 13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık. Milletimizin inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizledik."

Kaynak: AA
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