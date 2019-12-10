Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders çıkarılmayan tarih, tekkerrür eder"
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders çıkarılmayan tarih, tekkerrür eder" - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders çıkarılmayan tarih, tekkerrür eder"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür...

10.12.2019 22:41 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Kongre ve Kültür Merkezi

"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"

Cumhurbaşkanı 'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"na katıldı.

(4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders çıkarılmayan tarih, tekkerrür eder"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler