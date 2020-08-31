Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dereli'de halka hitap etti: (3) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki sel felaketine ilişkin, "Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki sel felaketine ilişkin, "Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya yapacağız." dedi.

Erdoğan, sel felaketinden zarar gören Dereli ilçesinde belediye binası önünde halka hitap etti.

"Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya yapacağız. Ama bizim derdimiz, benim Derelili kardeşim, benim Doğankentli, Yağlıdereli kardeşim hepsi gerçekten modern konut, dükkan ve mağazalarda yerini bulsun." diyen Erdoğan, altyapı çalışmalarının da en güzel şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Altyapı ile inşallah burada birkaç köprüyü de yıkıp buralarda gayet güzel kemer köprü inşa edeceğiz ve bu köprülerle de işi sağlama alacağız. Coğrafyanın zorluğu, arazinin kıtlığı, nüfusun artışı elbette inkar edilemez bir gerçektir. Şimdi mesela bize burada rezerv alan lazım ama Dereli'de böyle rezerv alan bulmak zor. Niye? Bakıyorsunuz, şöyle dik yamaçlar. Ancak olsa olsa oralarda belki konut inşa etme şansımız olabilir ama devasa bir projelendirmeye gitmek zor. Tabiatın kuralları çok daha büyük ve aşılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. İnşallah devlet ve millet olarak elele verip bundan sonra dünyanın kadim işleyişine uygun bir şekilde şehirlerimizi geliştireceğiz.

Kardeşlerim; buraya Ordu-Giresun havalimanından geldik. Dereli'deki incelemelerimizin ardından Doğankent'e gidecek ve arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Akşam da Giresun'da balıkçılık sezonunun açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah yeniden yağışlar başlamadan hem kayıplarımızı tamamen bulacağımızı hem de acil olarak yapılması gereken işleri tamamlayacağımızı ümit ediyorum."

Bakanlıkların ve kurumların her birinin kendi sorumluluk alanlarında yürüttükleri çalışmaları süratle neticelendireceklerini dile getiren Erdoğan, her bir çalışmanın bizzat takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afetten aldığımız derslere uygun şekilde ilçelerimizi ve köylerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar tek bir anımızı boşa geçirmeyeceğiz." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlara ve askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve herkese geçmiş olsun dileklerini tekrarladı.

Erdoğan, "Esnafımıza, işletmelerimize, çiftçimize, orman köylümüze bol kazançlı, bereketli işler temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla." diyerek sözlerini tamamladı.

Notlar

İlçeye gelişinde helikopterle havadan incelemede bulunan Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bilgi verdi.

Erdoğan ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Konuşma yapacağı alana yürüyerek gelen Erdoğan, hasarlı bölgeleri ve çalışmaları yerinde inceledi, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Erdoğan, Dereli ilçesinde selde suya kapılarak kaybolan ve cansız bedenine önceki gün ulaşılan Kenan Akar'ın eşi Zeynep Akar ve ailesiyle de görüşerek, başsağlığı diledi.

Zeynep Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Alana gelişinde gazetecilere açıklamada bulunan ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi:

"İnşallah önümüzdeki yılın ortalarına, bilemediniz sonuna kadar bütün çalışmalarımızı tamamına erdirelim istiyoruz. Bütün yollar altyapı, üstyapı konutla ve bu konutlarla beraber esnafın sorununu çözelim diyoruz. Şimdi de zaten konuşmamda bazı müjdeleri de vereceğim. ve hiç bekletmeden esnafımız yerlerine kavuşsun istiyoruz ama bir taraftan da yıkılacak yerler var. Yıkacağız, mecburuz çünkü dere yatağında artık konut kalmamalı. Onlara rezerv alanında inşallah yapacağımız konutlarla süratle onları, o rezerv alanında yapacağımız konutlara taşıyıp orada çok daha huzurlu bir ortamı sağlayalım istiyoruz. Çünkü halkımızın başına gelecek olan dertler, belalar, sonra bizim yüzümüzden gelmiş olur. Biz buna katlanamayız. Eğer devletsek, bunu yapmamız lazım. Bu konuda tabii benim sevgili vatandaşım da bize yardımcı olacak. Biz de bunları süratle bitirip onları çok daha emniyetli, güvenli yerlere inşallah taşıyalım."

Erdoğan'a inceleme sırasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Alandaki binalara, "Derelinin halkı size minnettar", "Hep elimizden tuttunuz, ne zaman düşsek kaldırdınız, her zaman umudumuz sizsiniz.", "Sel felaketinde devletimizin tüm imkanlarını 7/30 köyümüze seferber eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." yazılı pankartlar asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından alandakilere çay dağıttı.

(Bitti)

Kaynak: AA