Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtması GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesinde konuştu.
31.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtması GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesinde konuştu. (5)
Kaynak: AA