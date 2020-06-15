Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem şehidi korucunun ailesine başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem şehidi korucunun ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem şehidi korucunun ailesine başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de depremde yaralananları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı diledi.

15.06.2020 00:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 01:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem şehidi korucunun ailesine başsağlığı diledi

BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de depremde yaralananları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek depremde yaralanan vatandaşlara ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, depremde şehit düşen güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşerek başsağlığı diledi.

Oktay'ın telefonundan şehidin amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşen Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi ilet. Allah sabırlar versin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun"ifadelerini kullandı.

Oktay, ayrıca Erdoğan'a,depreme ilişkin gelişmeler ve yürütülen çalışmalarla hakkında bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem şehidi korucunun ailesine başsağlığı diledi

Kaynak: İHA

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