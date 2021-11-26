Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarını teslim etti

İZMİR (İHA) - İzmir'de geçen yıl meydana gelen depremin ardından tamamlanan 596 Konut ve 145 işyerini İzmirli depremzedelere teslim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha kendi hizmet binaları ile ilgili meselelerini çözemeyenlerin İzmir'i 2023'e, 2053'e taşıyan bir vizyon ortaya koyabilmeleri zaten mümkün değildir. Depremin ardından buraya geldiklerinde kendilerinden güvenli evlere sahip olmak isteyen vatandaşları, 'devlet yapsın' diyerek tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin ardından inşasına başlanan ve bir yıllık süre içerisinde tamamlanan 596 konut ve 145 işyerini İzmirli depremzedelere teslim etmek üzere Bayraklı ilçesine geldi. Hem Bayraklı'da hem de rezerv alanda 5 bin 39 bağımsız bölümden oluşan İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi başlatılırken, rezerv alanda 369 konut yılsonu itibariyle tamamlanacak, diğer konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. Barış Sitesi'nde düzenlenen törende hak sahiplerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yerel yönetimlere yüklenerek, "Daha kendi hizmet binaları ile ilgili meselelerini çözemeyenlerin İzmir'i 2023'e, 2053'e taşıyan bir vizyon ortaya koyabilmeleri zaten mümkün değildir. Depremin ardından buraya geldiklerinde kendilerinden güvenli evlere sahip olmak isteyen vatandaşları, 'devlet yapsın' diyerek tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez. İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin önüne geçecek yatırımları yapmak yerine felaketin büyümesini seyredenler bu güzel şehrin geleceğini aydınlatamaz. İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi? Bu belediyenin görevi. Türkiye'de İzmir dışında hiçbir yerde kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırması yapmayan belediye bulunmuyor. Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken, asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz, ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur. İçme suyundan, yol, köprü, metro gibi ulaşım projelerine kadar aslında yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan işleri ilgili bakanlıklarımız vasıtası ve merkezi yönetim bütçesi ile yürüttük" diye konuştu.

"Gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum"

"Bakanlarımıza ve milletvekillerimize yürekten dile getirdiğiniz teşekkür ifadeleri, doğru olanı yaptığımızın en büyük ispatıdır" diyen Erdğan, "Cumhuriyetimizin bu güzel şehri için elimizden geleni elbette yapıyoruz, yapacağız. Yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak izliyoruz. Altyapı yetersizliği her yağışta, her yoğunlukta kendini belli ediyor. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz. Bu şehri turist gibi ziyaret eden muhalefet partisinin genel başkanı, acaba kendi belediye başkanlarına İzmir'in hangi derdine derman olacak talimatı vermiştir? Belediyelerin sorumluluğunda olan ve yıllardır en küçük bir çözüm üretilmeyen hususların suçunu, hükümete atma dışında yaptıkları herhangi bir iş var mı? Tüm İzmirlilerden rica ediyorum, seçimlerde verdikleri sözleri şöyle alt alta yazın; bunlardan hangilerinin ne oranda hayata geçirildiğine bakın. Şimdiden karşılaşacağınız durumu söyleyeyim; neredeyse sıfıra yakın bir vaat gerçekleştirme tablosu göreceksiniz. Amacım kesinlikle siyasi polemik değil. Sadece İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Hiçbir hizmet yapmadan, eser ortaya koymadan İzmir'e kendi ideolojik saplantılarının gömleğini giydirmeye çalışanların gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hak ettikleri cevabı vermeye hazır mıyız"

"Milletimizin değerleri, hayat tarzı üzerinden istismar siyaseti yapanların ne size, ne ülkeye küçük bir faydası olmamıştır" diyen Erdoğan, "Kendileri sürekli gerilimden beslendiği için yanlış ve iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmişlerdir. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın; notunuzu öyle verin. Önünüze koyacağı herhangi bir eseri ve hizmet olmayanlara, yarın karşınıza geldiklerinde hak ettikleri cevabı vermeye hazır mıyız? Bugün İzmir'de vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıran hangi hizmet varsa altında bizim imzamızı göreceksiniz. İnşallah İzmir'in, diğer tüm sorunlarını da sorumluluklarını yerine getirmeyenlere rağmen birer birer çözeceğiz" diye konuştu.

"Bizler söz veririz, sözümüzü tutarız"

İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşa rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin. Depremin ilk anından itibaren devlet ve hükümet olarak afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Her çalışmayı yakından takip ettik. Tüm kurumlarımızla sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımların da attık. Ülkemiz, dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir. Avrupa ve ABD gibi gelişmiş pek çok yerde afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen insanların olduğunu biliyoruz. Biz dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma, aylar içerisinde bina inşası yapıyoruz. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çabaladık. Kimseyi aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. Korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Kaybettikleri canların ve yıkılan evlerin acısını yaşayan vatandaşlarımızı ilave sıkıntılara sokmadan her meselelerini çözdük. Elazığ gibi, Malatya gibi bir yılda nasıl yıkılan evlerin yerine daha iyisini inşa ettiysek, İzmir'de de aynısını yaptık. Bayraklı'da yerinde bin 391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3649 konut ve 511 işyeri inşa etmek içi harekete geçtik. Bornova Eğridere'de 34 köy evi ile 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yapma kararı aldık. Bunları da bir yılda teslim etme sözü verdik. Bizler AK Parti'yiz. Bizler söz veririz, sözümüzü tutarız. Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu'daki projeleri 596 konut ve 145 dükkan birazdan sahipleri ile buluşacak. 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Yatırım bedellerini aktardı

Üç mahalledeki inşaatların yatırım tutarının 750 milyon lira olduğunu, rezerv alanda ise 1,5 milyar lira yatırım bedeli olan 369 konut ve 51 dükkan yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Bu alandaki projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız. Son kabine toplantısının ardından İzmir'de yaptığımız konutların ödeme tutarları ve vadeleri ile ilgili bilgileri paylaşmıştım. 2+1 konutlar 160 ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutlar da 220 ila 260 bin lira arasında olacak. 2+1 konutların taksit ödemeleri 740 liradan, 3+1 konutların taksiti de bin 20 liradan başlayacak. Ödemeler, ilk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre olacak Kira bedelinden düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacak. Yeni konutların ve dükkanlarının vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

2 Millet Bahçesi sözü

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ ve AFAD başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumları tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "Depremin ardından sadece bu felaketin yol açtığı yaraları sarmakla kalmadık, İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. 9 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak belirlediğimiz 20 bine yakın binayı yıkmış, dönüşüm projelerini başlatmıştık. Projeleri, rıza ve yerindelik esasında yürütüyoruz. TOKİ ve Emlak Konut vasıtayla 30 bin 456 konutun inşasını başlattık ve önemli kısmını da tamamladık. 2023 projeleri arasında Bayraklı ve Bergama'ya 2 Millet Bahçesi kazandırma sözümüz var" diye belirtti.

Şehir hastanesi haziran ayında

19 yılda İzmir'de sadece çevre ve şehircilik alanında 23 milyar lira yatırım, teşvik ve destek sağladıklarını kaydeden Erdoğan, "Ayrıca 5 milyar liralık yatırımın inşası devam ediyor. Depreme hazırlık için önemli adımlar atıyoruz. Her yıl 20-25 kere büyüklüğü 5'ten fazla olan deprem yaşıyoruz. Bunların büyük kısmı da eskiden beri bilinen fay hatları üzerinde gerçekleşiyor. Deprem öldürmez, bina öldürür. 81 ilde riskli binalar belirliyor ve dönüşüme tabii tutuyoruz. Afetlere hazırlık kapsamında 81 ilde 3 milyon konutun dönüşümüz tamamladık. Halen yatırım değeri 110 milyar lirayı bulan 330 bin dönüşüm projesinin inşası devam ediyor. Planlı kentleşme ve konut üretim seferberliği ile ülkeye kazandırdığımız 1 milyon 100 bin konut da deprem afetine karşı en önemli gücümüzdür. Vatandaşlara sadece başlarını sokacakları ev sahibi yapmıyor, aynı zamanda onları depreme dayanıklı konutlara kavuşturuyoruz. 19 yılda 95 bin 650 afet konutunu hak sahiplerine teslim ettik. 2 yılda 38 bin 600 konutun yapım çalışmalarını başattık. Afetlerin en zaman yaşanacağı bilinmediği için tüm vatandaşlara riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum" dedi. Erdoğan, Alsancak'ta 14 bin kişilik trübüne sahip 101 milyon lira yatırım bedeli olan stadı hizmete açacaklarını ve adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlendiğini söyledi. Erdoğan, haziran ayında şehir hastanesinin de hizmete sunulacağını belirtti.

Tekel fabrikası kütüphanesi de içinde olan kültür sanat merkezi olacak

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Gençlere müjdeli bir haber vereceğim; geçen haftalarda gençlerimizle bir araya geldiğimizde gençlik merkezilerindeki kütüphanelerin 24 saat açık olacağını söyledik. İzmir'deki durumu sorduğumuzda ihtiyacı karşılayacak düzeyde kütüphane bulunmadığını öğrendik. Tekel fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi de olan kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz." Erdoğan daha sonra, sahneye çıkan 9 hak sahibine anahtar teslimi yaptı ve kurdele kesti.

"İzmir sarsıldı ama İzmirli sarsılmadı"

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Depremin üzerinden bir yıl geçti. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devletimizin tüm imkanları İzmir'imiz için seferber edildi. Aziz milletimiz şunu unutmasın; Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman vatandaşın yanındadır. Kimse endişelenmesin, artık güçlü bir Türkiye var. Ne mutlu bize ki milletin derdiyle dertlenen bir cumhurbaşkanımız var" derken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "İzmir'imize 30 Ekim'de söz vermiştik ve Allah'ın izniyle şimdi konutlarımızı teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, heyecanını yaşıyoruz. Konutlarımız İzmir için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da şunları söyledi: "İzmir bugün tarihi bir gün yaşıyor. 30 Ekim'de İzmir sarsıldı ama İzmirli sarsılmadı. Bugün dimdik ayaktayız, bugün daha da güçlüyüz. Cumhurbaşkanımız, deprem sonrası buradaydı. Yaraların sarılması için büyük bir destek verdi. Şubatta başladığımız süreçte, yıkılan binalar en güzel şekilde yapıldı."