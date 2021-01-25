Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı (1)

25.01.2021 17:58 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarına yerleşen depremzedelerle video konferansla konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarına yerleşen depremzedelerle video konferansla konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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