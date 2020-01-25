Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde (3)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

25.01.2020 22:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da bölgesinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in Mevlana Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerine geçti.

Erdoğan burada yıkılan binalarda yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde (3)
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