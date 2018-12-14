Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de Dev Projeleri Hayata Geçirecek

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli programında toplamda 1 milyar 348 milyon 726 bin TL'lik 275 projenin açılışını gerçekleştireceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'ye gerçekleştireceği ziyaretinde ilk olarak eski Ekonomi Bakanlarından AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin oğlu Atilla Zeybekci'nin, işadamı Ergün Sertkan'ın kızı Elif Sertkan ile hayatını birleştireceği nikah törenine katılacağı ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki tören alanına geçeceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a programında TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve bakanların da eşlik edeceği öğrenildi.

275 projenin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 861 milyon 184 bin 609 TL'ye mal olan 135 projesini ilçe belediyelerinin 473 milyon 55 bin 795 TL'lik 119 projesini, Milli Eğitim Müdürlüğünün 31 milyon 245 bin 360 TL'ye mal olan 7 projesini, 14 milyon 659 bin TL'lik TOKİ'ye ait 1 projeyi ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün 8 milyon 22 bin TL'lik 13 projesi olmak üzere toplamda 1 milyar 348 milyon 726 bin TL'lik 275 projenin açılışını gerçekleştireceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra EGS Kongre ve Fuar Merkezi'ne geçeceği ve burada AK Parti'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Osman Zolan ile ilçe adaylarını tanıtacağı aktarıldı. - DENİZLİ