Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kandildeki terör ele başlarının HDP ile beraber CHP'ye de siyasi koçluk ve seçim danışmanlığı yaptığını ve CHP'nin terör ele başlarının yaptığı dolaylı destek açıklamasından rahatsız olmadığını söyledi. Erdoğan, Ankara'da bir ilçe için gösterilen belediye başkan adayıyla ilgili flaş bir iddiada bulunarak, "FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi 15 Temmuz gecesi 11'i polis, 23 şehidimizin olduğu Ankara'daki bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar" dedi.

Denizli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada birçok devleti felç edecek ve ekonomik, siyası ve toplumsal olarak çökertecek nice teşebbüsün Türkiye'de devlet ve millet daynışmasıyla aşıldığını belirterek, "Denizli'ye sesleniyorum kardeşlerim, Gabar'a girdik mi, Cudi'ye girdik mi, Tendürek'e girdik mi, Kandile girdik mi? İnlerinde bunları bitirdik mi? Size o sözü vermemiş miydim? 'İnlerine gireceğiz' dememiş miydim? Hala peşlerindeyiz, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Benim milletimin huzurunu kaçıranları biz huzursuz edeceğiz. Anlarlar veya anlamazlar, bilsinler ki bundan sonra da peşlerindeyiz. Yaz aylarında kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden yapılmaya çalışılan ekonomik suikast girişimi de bu hazımsızlığın bir işaretidir. Dünyada birçok devleti felç edecek ekonomik, siyası ve toplumsal olarak çökertecek nice teşebbüsü devlet ve milletin dayanışmasıyla aştık" dedi.

"Cumhur İttifakı'nın karşısına Pensilvanya ve terör baronlarının yönettiği dörtlü bir çete oluşturdular"

Cumhur ittifakının karşısına içinde terör örgütünün siyasi uzantılarının da olduğu dörtlü bir çetenin çıkarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dörtlü çetenin seçim stratejileri ve ana listelerinin Pensilvanya ile terör baronlarının yönettiğini ifade ederek, "Bizi proje terör örgütleri üzerinden döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlar hedeflerine ulaşamadılar. 31 Mart seçimleri bu kesimleri yeniden heveslendirmişe, bitlerini yeniden kanlandırmışa benziyor. Millet ve memleket düşmanlarının yeni bir oyun içinde olduğunu görüyoruz. 24 haziranda başlattıkları ancak muvaffak olamadıkları projeyi tekrar piyasaya sürdüler. Cumhur ittifakının karşısına içinde terör örgütünün siyasi uzantılarının da olduğu dörtlü bir çete çıkarttılar, kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler. Dörtlü çetenin seçim stratejilerinden ana listelerine kadar tüm süreci Pensilvanya'daki şarlatan ve kandildeki terör baronları yönetiyor. Neden CHP HDP ile işbirliği yapıyor? HDP'nin arkasında kimleri var? Terör örgütü var. Benim Denizlili kardeşim bunlara pirim vermez. Gelin sandıkta bunları gömelim" diye konuştu.

"Kandil'deki terör ele başları HDP ve CHP'ye siyasi koçluk yapıyor"

Kandil'deki terör elebaşlarının HDP ile beraber CHP'ye de siyasi koçluk ve seçim danışmanlığı yaptığını öne süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen hafta bir tanesi çıkmış, 'AK Parti'nin karşısında kim varsa onunla birlikte olun' diyor. Örgütün meclisteki temsilcileri de 'Şuralarda kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diye beyanatta bulunuyor. Terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP yöneticisi rahatsız olmuyor. Bu utanç sahnesi karşısında CHP'nin başındaki zat, tek kelime dahi etmiyor. Çıkıp milletin huzurunda, 'Ne münasebet, bizim terör örgütünün desteğine ihtiyacımız yok' demiyor, diyemiyor."

"Terör örgütüne çiçek atan şahısları İstanbul'un en merkezi ilçelerinde aday gösteriyorlar"

Bunları yapamadıkları gibi bölücü terör örgütüne çiçek atan, sahip çıkan şahısları İstanbul'un en merkezi ilçelerinde aday gösteriyorlar. FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi 15 Temmuz gecesi 11'i polis, 23 şehidimizin olduğu Ankara'daki bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar. Ecdadımız, 'Et kokarsa tuz basılır. Tuz kokarsa ne çare' diyor. Maalesef CHP'de tuz çoktan kokmuştur. CHP mevcut yönetim elinde, içine düştüğü ihanet çukurunda daha fazla boğulmaktadır. Ülkemizdeki ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmesi gerçekten üzüntü vericidir" dedi.

Miting Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterdiği Osman Zolan ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak birlikte poz vermesi ile sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında ise kentten ayrıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA