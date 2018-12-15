Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de 275 projeyi hizmete sundu

DENİZLİ - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli programı kapsamında toplamda 1 milyar 348 milyon 726 bin TL'lik 275 projenin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programında TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve bakanların da eşlik ettiği törende toplam maliyeti 1 milyar 348 milyon 726 bin TL olan 275 projeyi hizmete aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Denizli Büyükşehir Belediyesinin 861 milyon 184 bin 609 TL'ye mal olan 135 projesini ilçe belediyelerinin 473 milyon 55 bin 795 TL'lik 119 projesini, Milli Eğitim Müdürlüğünün 31 milyon 245 bin 360 TL'ye mal olan 7 projesini, 14 milyon 659 bin TL'lik TOKİ'ye ait 1 projeyi ve Orman Bölge Müdürlüğünün 8 milyon 22 bin TL'lik 13 projesi olmak üzere toplamda 1 milyar 348 milyon 726 bin TL'lik 275 projenin açılışını gerçekleştirdi.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmalarının ardından protokol üyelerinin kurdele kesmeleri ile 275 yatırım hizmete girdi.