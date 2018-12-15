Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'deki programlarına katılmak üzere kente geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan havayolu ile Denizli Çardak Havalimanı'na geldi. Erdoğan ilk olarak eski Ekonomi Bakanlarından AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin oğlu Atilla Zeybekci'nin, EGS Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak nikah törenine katılacak. Erdoğan daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplamda 1 milyar 348 milyon 726 bin TL'lik 275 projenin açılışının gerçekleştirileceği törene katılarak vatandaşlara seslenecek. - DENİZLİ